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Саманта Пауэр обвинила Россию в подрыве мирового порядка

Постпред США при ООН призвала поддерживать антироссийские санкции и блок НАТО.

Саманта Пауэр обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Саманта Пауэр
Фото: EPA/UPG

Саманта Пауэр заявила в своей последней речи на посту постпреда США при ООН, что Россия своей агрессией подрывает основы мирового порядка.

Об этом сообщает агентство Рейтер

Примерами деструктивных действий России она назвала вторжение в Украину, поддержку правительства Сирии в гражданской войне и попытку повлиять на выборы президента США.

"Действия России не позволяют выстроить новый мировой порядок. Они подрывают уже существующий", - подчеркнула она. 

Она также призвала поддерживать антироссийские санкции и блок НАТО, которые ранее подверглись критике со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, что ранее на этой неделе Трамп увязал снятие санкций с России с ядерным разоружением

Саманта Пауэр покинет свой пост в ООН 20 января в связи с приходом новой администрации США.

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Тэги: США, Россия, ООН, вторжение России в Украину, Саманта Пауэр

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