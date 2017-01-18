Саманта Пауэр обвинила Россию в подрыве мирового порядка Постпред США при ООН призвала поддерживать антироссийские санкции и блок НАТО.

Саманта Пауэр Фото: EPA/UPG

Саманта Пауэр заявила в своей последней речи на посту постпреда США при ООН, что Россия своей агрессией подрывает основы мирового порядка.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Примерами деструктивных действий России она назвала вторжение в Украину, поддержку правительства Сирии в гражданской войне и попытку повлиять на выборы президента США.

"Действия России не позволяют выстроить новый мировой порядок. Они подрывают уже существующий", - подчеркнула она.

Она также призвала поддерживать антироссийские санкции и блок НАТО, которые ранее подверглись критике со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, что ранее на этой неделе Трамп увязал снятие санкций с России с ядерным разоружением.

Саманта Пауэр покинет свой пост в ООН 20 января в связи с приходом новой администрации США.