Сноудену на два года продлили вид на жительство в России Бывший замглавы ЦРУ предлагал экстрадировать Сноудена в США в качестве "подарка" Трампу.

Сноуден Фото: EPA/UPG

Бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену на два года продлили вид на жительство в России.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Этот комментарий она сделала в ответ на предложение бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла экстрадировать Сноудена в США в качестве "подарка" избранному президенту Дональду Трампу.

В США Сноудена обвиняют в разглашении секретной информации. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. В сентябре он просил президента Барака Обаму о помиловании.

Сноуден не исключал возможности экстрадиции в США после избрания президентом Дональда Трампа. Тот ранее называл бывшего сотрудника АНБ предателем.

Сноуден попросил убежище в России в 2013 году после того, как рассказал о методах слежки американских спецслужб и прослушке ими переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году он получил вид на жительство в России.