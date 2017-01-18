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Сноудену на два года продлили вид на жительство в России

Бывший замглавы ЦРУ предлагал экстрадировать Сноудена в США в качестве "подарка" Трампу.

Сноудену на два года продлили вид на жительство в России
Сноуден
Фото: EPA/UPG

Бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену на два года продлили вид на жительство в России. 

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Этот комментарий она сделала в ответ на предложение бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла экстрадировать Сноудена в США в качестве "подарка" избранному президенту Дональду Трампу.

В США Сноудена обвиняют в разглашении секретной информации. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. В сентябре он просил президента Барака Обаму о помиловании.

Сноуден не исключал возможности экстрадиции в США после избрания президентом Дональда Трампа. Тот ранее называл бывшего сотрудника АНБ предателем.

Сноуден попросил убежище в России в 2013 году после того, как рассказал о методах слежки американских спецслужб и прослушке ими переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году он получил вид на жительство в России.

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Тэги: Россия, МИД РФ, вид на жительство, Эдвард Сноуден, Мария Захарова

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