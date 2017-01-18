Спецтема "Исламское государство" Иракские войска освободили от боевиков ИГ 90% территории Мосула О полном освобождении города речь пока не идет.

Армия Ирака Фото: EPA/UPG

Правительственные иракские войска освободили 90% территории Мосула на восточном берегу реки Тигр. Однако о полном освобождении города в ближайшее время речи не идет.

Об этом заявил пресс-секретарь американской военной миссии в Багдаде Джон Дорриан в среду, 18 января, в интервью агентству dpa, передает DW.

По его словам, наступление иракской армии на Мосул продвигается быстрее, чем в начале операции.

По его словам, территории, расположенные на восточном берегу реки Тигр, освобождены на 90%. Вместе с тем, указал он, быстрого освобождения всего города пока не предвидится. По словам Дорриана, авиаудары международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли серьезный урон финансовым ресурсам ИГ. "Мы разрушили их возможность делать деньги на продаже нефти", - заявил он.

В Мосуле иракская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением джихадистов. Начавшаяся в середине октября 2016 года операция забуксовала. Однако, указал Дорриан, после перегруппировки сил в середине декабря наступление получило новый импульс.

В операции в Мосуле задействованы около ста тысяч человек. Это солдаты иракской армии, а также бойцы курдского ополчения и шиитских вооруженных формирований. Их поддерживает авиация западных и арабских союзников. Мосул - последний крупный город в Ираке, оставшийся под контролем джихадистов. Они захватили его в 2014 году.