Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Мэннинг, отбывающую 35-летнее наказание, должны освободить 17 мая.

Челси Мэннинг Фото: tv.msnbc.com

Президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, отбывающей 35-летнее наказание в тюрьме за передачу секретной информации проекта WikiLeaks.

17 января в Белом доме сообщили, что информатора WikiLeaks должны освободить 17 мая, передает Радио Свобода.

Брэдли Мэннинг - так звали Челси до смены пола - был арестован в мае 2010 года. Он передал WikiLeaks около 700 тыс. секретных документов по военным операциям США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013 года Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. О том, что он страдает расстройством гендерной идентичности, стало известно еще в ходе процесса.

13 февраля 2015 года из-за высокого риска самоубийства Мэннингу начальство дало предварительное согласие на операцию по смене пола непосредственно в тюрьме - решение заключенному сменить пол было принято впервые в истории.

23 апреля 2014 года осужденный получил право носить женское имя Челси Элизабет.

Как сообщалось 11 января, WikiLeaks сочла неправдоподобным "российское досье" на Трампа.