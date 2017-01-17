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Нигерийская авиация по ошибке разбомбила лагерь беженцев

50 человек погибли, более 100 получили ранения.

Нигерийская авиация по ошибке разбомбила лагерь беженцев
Архив
Фото: www.ntv.ru

По меньшей мере 50 человек погибли и более 100 получили ранения в Нигерии в результате авианалета военных, по ошибке атаковавших лагерь беженцев на северо-востоке страны, передает ВВС.

Среди погибших сотрудники гуманитарных организаций, в том числе шесть представителей Международного комитета Красного Креста. Как передают СМИ, число погибших, скорее всего, будет расти.

Инцидент произошел недалеко от границы с Камеруном, где армия борется с боевиками исламистской группировки "Боко Харам".

Как сообщил представитель военных, пилот был уверен, что атакует повстанцев. Приказ о начале военной операции был отдан на основе данных разведки о дислокации боевиков.

Нигерийский президент Мохаммаду Бухари уже выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

Благотворительная организация "Врачи без границ" сообщила, что среди жертв, по всей видимости, в основном люди, бежавшие из районов, где действует "Боко Харам".

Это первый подобный инцидент на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".

В начале декабря в результате теракта в Нигерии погибли 56 человек. Взрывы были совершены двумя школьницами.

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Тэги: Нигерия, беженцы, "Боко Харам"

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