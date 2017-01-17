Нигерийская авиация по ошибке разбомбила лагерь беженцев
50 человек погибли, более 100 получили ранения.
По меньшей мере 50 человек погибли и более 100 получили ранения в Нигерии в результате авианалета военных, по ошибке атаковавших лагерь беженцев на северо-востоке страны, передает ВВС.
Среди погибших сотрудники гуманитарных организаций, в том числе шесть представителей Международного комитета Красного Креста. Как передают СМИ, число погибших, скорее всего, будет расти.
Инцидент произошел недалеко от границы с Камеруном, где армия борется с боевиками исламистской группировки "Боко Харам".
Как сообщил представитель военных, пилот был уверен, что атакует повстанцев. Приказ о начале военной операции был отдан на основе данных разведки о дислокации боевиков.
Нигерийский президент Мохаммаду Бухари уже выразил свои соболезнования в связи с трагедией.
Благотворительная организация "Врачи без границ" сообщила, что среди жертв, по всей видимости, в основном люди, бежавшие из районов, где действует "Боко Харам".
Это первый подобный инцидент на северо-востоке Нигерии, где военные совершают, по их словам, последний рывок в борьбе с "Боко Харам".
В начале декабря в результате теракта в Нигерии погибли 56 человек. Взрывы были совершены двумя школьницами.