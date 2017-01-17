Действия России угрожают международному порядку, - Пауэр Посол США в обвинила РФ в агрессии.

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Посол США в Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр обвинила Россию в агрессии, что, по ее словам, грозит международному порядку. Пауэр заявила об этом 17 января в Вашингтоне на "Атлантическом совете" во время последнего важного выступления в должности, передает Радио Свобода.

"Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, что существует", - отметила Пауэр.

Посол США в ООН вспомнила нелегальную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.

Срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчиваентся. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в Организации Объединенных Наций.

Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН признала Россию оккупантом Крыма.