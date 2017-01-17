​Проигравший выборы президент Гамбии объявил в стране чрезвычайное положение Он должен покинуть должность в четверг, 19 января.

Президент Гамбии с женой Фото: EPA/UPG

Президент Гамбии Яйя Джамме, который в декабре 2016 года проиграл выборы и должен передать власть представителю оппозиции, объявил в стране чрезвычайное положение.

Об этом пишет Reuters.

Полномочия Джамме должны закончиться в четверг, 19 января, но он отказался признавать результаты выборов. Их победитель Адам Барроу сейчас находится в соседнем Сенегале.

Яйя Джамме занимает президентский пост в Гамбии с 1994 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, в ходе которого был свергнут президент Дауда Кайраба Джавара, правивший страной с 1965 года, когда она обрела независимость от Великобритании.

Если бы Джамме признал выборы, в стране впервые произошла бы мирная передача власти.

Страны Западной Африки, в том числе Нигерия, уже обсуждают подготовку к военному вторжению в случае отказа Джамме покинуть пост. "Главы генштабов западно-африканских стран встречались вчера [16 января], чтобы обсудить стратегию, как лучше всего убрать Яйю Джамме. Отдельные страны Западной Африки предоставят войска, включая Нигерию, для операции", - заявил изданию нигерийский военный источник.

По его словам, Экономическое сообщество стран Западной Африки заручилось поддержкой ООН и Африканского союза для реализации этого плана.