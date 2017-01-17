В Турции для арестованного лидера оппозиционной партии потребовали 142 года тюрьмы Оппозиционного лидера обвиняют в пропаганде террористической организации и разжигании недовольства действиями турецких властей.

Селахаттин Демирташ Фото: mk-turkey.ru

Прокуратура города Диярбакыр, расположенного на юго-востоке Турции, потребовала приговорить сопредседателей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг к 142 и 83 годам тюремного заключения соответственно.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Политиков обвиняют в пропаганде террористической организации и разжигании недовольства действиями властей.

4 ноября 2016 года по запросу турецкой прокуратуры были задержаны 15 депутатов парламента страны от ПДН, которых власти обвинили в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Позже 11 депутатов, включая Демирташа и Юкседаг, были арестованы.

Уголовное преследование депутатов в Турции стало возможным после того, как 7 июня прошлого года президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии неприкосновенности с парламентариев.

Эксперты считают, что основной целью Эрдогана является удаление из парламента депутатов от двух оппозиционных партий - прокурдской ПДН и Народно-республиканской. Президент прямо обвинял ПДН, обладающую в парламенте третьей по величине фракцией, в том, что она является политическим крылом РПК, на протяжении трех десятилетий ведущих вооруженную борьбу на юго-востоке Турции.

Как известно, РПК возобновила вооруженную кампанию в Турции в июле 2015 года. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды. С тех пор более 300 гражданских лиц и около 800 сотрудников службы безопасности были убиты. Около 8000 боевиков РПК были убиты или задержаны.

В сентябре лидер РПК обещал прекратить турецко-курдский конфликт за полгода.