Тереза Мэй представила основные пункты плана по реализации Brexit Мэй заявила, что укрепление связей между частями Соединенного Королевства становится важнейшим фактором в определении будущего Великобритании.

Тереза Мэй Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в Лондоне с программной речью, посвященной плану правительства страны по поводу предстоящего выходы Британии из состава ЕС.

Как отмечает ВВС, по сути это выступление представляет собой тезисное изложение позиции британского правительства по "брекситу".

В ходе своей речи в британском МИД Тереза Мэй подчеркнула, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами, но при этом хочет, чтобы страна стала более активным членом глобального экономического сообщества.

По ее словам, в предстоящих переговорах с Евросоюзом у Лондона несколько основных приоритетов:

1. Мэй исключила возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого европейского рынка после выхода из ЕС - по примеру Швейцарии или Норвегии. По ее словам, это означало бы согласиться с европейскими правилами, одновременно отказавшись от возможности контроля над ними.2. Британия выйдет из состава европейского таможенного союза, так как сохранение членства в нем препятствовало бы заключению новых торговых соглашений между Великобританией и другими странами.3. Мэй подчеркнула, что правительство выступает за сохранение беспошлинной торговли с ЕС - либо в рамках нового таможенного соглашения, либо в рамках ограниченного членства в существующем таможенном союзе.4. Политика правительства, которая будет представлена парламенту, будет отличаться ясностью и прозрачностью, пообещала премьер.5. Выход из ЕС будет означать, что законы и правила, по которым живет страна, будут приниматься не в Брюсселе, а в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте, заверила Мэй. Это означает, что укрепление связей между составляющими частями Соединенного Королевства становится важнейшим фактором в определении будущего Великобритании.6. Мэй обещала включить в будущее соглашение о выходе из ЕС положение, которое обеспечит сохранение особых отношений между Британией и Ирландией - в частности, в том, что касается торговли и свободы передвижения.7. План предусматривает также введение мер контроля иммиграции из стран ЕС. При этом Мэй заверила, что права европейских граждан, живущих в Британии, и права британцев, живущих в Европе, будут сохранены.8. Правительство намерено не только сохранить права работников, зафиксированные в европейском законодательстве, но и расширить их. Это касается трудового законодательства и мер социальной защиты.9. Важное место в выступлении Терезы Мэй заняли вопросы торговли между Британией и ЕС в будущем. Торговля, по ее словам, должна основываться на отдельном соглашении, которое будет заключено с Брюсселем.10. При этом Мэй подчеркнула, что Британии пора выйти на глобальную арену в качестве независимой страны и торгового партнера.11. Британский премьер-министр считает, что будущее соглашение с ЕС должно содержать и обязательства Британии по продолжению сотрудничества с европейскими странами в области науки, образования и здравоохранения.12. Особое значение, по словам Терезы Мэй, будет иметь продолжение сотрудничества со странами ЕС в области обороны, безопасности, особенно в борьбе с терроризмом и международной преступностью.

Напомним, что 23 июня в Великобритании прошел референдум, результаты которого показали, что большинство британцев выступают за выход из Евросоюза (52% против 48%).