Додон заявил о готовности аннулировать СА Молдова-ЕС Молдавский лидер выступил с инициативой о подписании рамочного Меморандума о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза.

Игорь Додон Фото: EPA/UPG

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, в случае победы на следующих парламентских выборах Партии социалистов, готов аннулировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом он заявил во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Я неоднократно выступал против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. На мой взгляд, это соглашение не принесло Молдове никаких положительных результатов. Если после следующих парламентских выборов Партия социалистов получит большинство в законодательном органе, я готов поддержать инициативу об аннулировании ассоциации с Евросоюзом", - заявил Додон.

Он отметил также, что во время своего визита в Москву выступил с инициативой о подписании рамочного Меморандума о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза.

Ранее Додон заявлял, что выступает за возобновление стратегического партнерства с Россией, но при сохранении сотрудничества с Евросоюзом.

Напомним, что в конце декабря президент Молдовы отправил в отставку министра обороны за "заигрывание с НАТО".