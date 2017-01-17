Британия покинет единый рынок ЕС после Brexit, - Мэй По словам Мэй, приоритетом Британии станет достижение амбициозного соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС.

Тереза Мэй Фото: EPA/UPG

Великобритания не будет пытаться остаться в рамках единого рынка ЕС после Brexit, однако будет искать возможность получить как можно более широкий доступ в рамках соглашения о Зоне свободной торговли.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время ключевого доклада о планах Великобритании по Brexit, которую транслировали британские телеканалы, передает "Укринформ".

"Мы не будем добиваться членства на едином рынке, а более широкого доступа к нему", - сказала Мэй.

По ее словам, остаться в рамках единого рынка, хотя бы и вне ЕС, означало бы работу в соответствии с европейскими нормами, поэтому обе стороны в кампании перед референдумом говорили, что голос за то, чтобы выйти из ЕС, будет означать выход из единого рынка.

По словам Мэй, приоритетом Британии станет достижение амбициозного соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС.

"Это соглашение должно дать наиболее широкую возможность торговли товарами и услугами между Британией и странами ЕС", - сказала она.

Напомним, что 23 июня в Великобритании прошел референдум, результаты которого показали, что большинство британцев выступают за выход из Евросоюза (52% против 48%).