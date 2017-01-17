Кремль заявил о попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов Лавров утверждает, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты.

Дмитрий Песков Фото: tvc.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские спецслужбы пытались завербовать российских дипломатов.

Об этом сообщает "Дождь".

"Это действительно так. Информация не придавалась широкой огласке, обычно это не принято делать. Но коли идет такая агрессивная риторика со стороны уходящей администрации… Конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи имели место - давление на дипломатов, попытки их завербовать", - сказал Песков.

Он отметил, что "это свидетельствует о том, что на российские загранпредставительства оказывается постоянное давление, идет работа по сбору разведданных".

"Это не дружественная линия в отношении России. Мы сожалеем в связи с тем, что в Вашингтоне прибегали к таким методам", - заявил Песков.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время второго срока администрации Обамы нарастала вербовочная активность США в отношении российских дипломатов, передает ТАСС.

"Американские спецслужбы пытались сделать вербовочные предложения послу высшего звена. Пытались засунуть в машину и дать 10 тысяч долларов", - заявил министр. По его словам, "деньги эти были оприходованы посольской бухгалтерией, теперь работают на благо нашей страны".

Он также рассказал, что представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты. Кроме того, Лавров утверждает, что американские дипломаты были замечены переодетыми на всевозможных митингах и акциях протеста, включая несанкционированные.

"Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его", - сказал Лавров.Напомним, что в декабре Лавров на пресс-конференции в рамках встречи ОБСЕ в Гамбурге заявил по поводу обвинений в попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в ФРГ, что "уже и канцлер Меркель публично комментировала эти бредни и назвала их бреднями". Это его высказывание вызвало недоумение в Германии, поскольку ничего подобного канцлер не говорила.