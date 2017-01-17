Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Эффект Трампа
Эффект Трампа
ГлавнаяМир

Министерство миграции Австралии обвинили в растрате $1,6 млрд

Австралийское ведомство обвинило оппонентов в систематической травле.

Министерство миграции Австралии обвинили в растрате $1,6 млрд
Фото: wikipedia.org

Независимый аудит, проведенный в Министерстве иммиграции и защиты границ Австралии, обнаружил несанкционированные расходы государственных средств на сумму 2,2 млрд австралийских долларов (около $1,65 млрд).

Об этом пишет The Guardian.

Сумма была потрачена в период с 2012 по 2016 гг. и пошла на содержание лагерей просителей убежища на австралийских островах Манус и Науру. 

Как следует из отчета, инспекторы не смогли найти документальных подтверждений соответствия "цены-качества услуг" (иногда  никакие работы по контракту не осуществлялись), а также доказательств, кто именно уполномочивал ведомство на заключение контрактов с подрядчиками.

В ведомстве признали отсутствие нужных документов, однако отрицали злоупотребление, ссылаясь на сложные условия, в которых приходилось заключать контракты. Кроме того, ведомство обвинило оппонентов в систематической травле и сомнениях в австралийской политике защиты против несанкционированной миграции.

Напомним, что на прошлой неделе министр здравоохранения Австралии подала в отставку из-за обвинений в растрате.

Новости по теме:

Тэги: Австралия, растрата

Читайте в разделе