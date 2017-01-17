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В Европарламенте создали новую проевропейскую коалицию

Новая коалиция в ЕП заявила о необходимости сотрудничества "перед вызовами Трампа и Путина".

В Европарламенте создали новую проевропейскую коалицию
Европарламент
Фото: ecb.europa.eu

В Европарламенте политические группы Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу отмежевались от социалистов и сформировали новую проевропейскую коалицию.

Стороны также договорились поддержать на выборах нового президента ЕС кандидата от народников Антонио Таяни, передает "Укринформ".

"Мы хотим действовать вместе, чтобы достичь результатов для европейских граждан и стабильности Европы", - заявил лидер ЕНП Манфред Вебер.

В свою очередь, лидер либералов Ги Верховстадт подчеркнул, что это является весомым шагом для создания проевропейской коалиции для реформирования и укрепления ЕС.

"Перед вызовами Трампа, Путина и многими другими, которые противостоят Европе, сотрудничество является ключевым для реформирования ЕС", - заявил Верховстадт.

Стороны призвали другие политические силы в Европарламенте присоединиться к новой коалиции.

Как сообщалось ранее, итальянское движение "Пять звезд" решило отказаться от евроскептицизма.

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Тэги: коалиция, Европарламент

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