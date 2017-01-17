Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
ГлавнаяМир

В отношении Трюдо начали проверку после его поездки на Багамы

Канадский премьер воспользовался приглашением миллиардера на частный остров во время новогодних праздников.

В отношении Трюдо начали проверку после его поездки на Багамы
Фото: wemontreal.com

Комиссия по этике в Канаде проверяет поездку премьер-министра страны Джастина Трюдо на Багамы после сообщений о возможном нарушении правил, установленных для госслужащих.

Об этом сообщает CBC.

Расследование связано с поездкой семьи Трюдо во время новогодних праздников на частный остров на Багамах, принадлежащий миллиардеру Кариму Ага-Хану, организация которого получает миллионы долларов из бюджета Канады. Она также зарегистрирована в стране в качестве лоббиста.

Отмечается, что премьер-министр воспользовался приглашением миллиардера на остров и в ходе визита летал на его частном вертолете.

"Акт о конфликте интересов" запрещает поездки министров за счет третьих лиц без особого разрешения.

BBC отмечает, что это первое подобное расследование в отношении действующего премьер-министра. При этом Ага-Хан является давним другом семьи Трюдо, пишет издание.

Сам Трюдо заявил, что проводит встречи с комиссаром по этике Мэри Досон и уверен в том, что "все будет разрешено".

Как сообщалось в ноябре, Канада выделит $1,5 млрд на защиту океанов.

Новости по теме:

Тэги: Канада, проверка, Трюдо Джастин, Джастин Трюдо

Читайте в разделе