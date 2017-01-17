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58% американцев положительно оценили работу Обамы

68% американцев положительно отозвались о первой леди Мишель Обаме.

58% американцев положительно оценили работу Обамы
Барак и Мишель Обама
Фото: EPA/UPG

Рейтинг одобрения уходящего президента США Барака Обамы составил 58%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Gallup.

Отмечается, что самых высоких показателей - 78% - рейтинг достигал после избрания в 2009 году, во время так называемого политического "медового месяца", а самых низких - 42% - в 2014 году.

В среднем за два срока на посту президента рейтинг одобрения Обамы составлял 53%.

Предшественника Обамы Джорджа Буш-младший к концу его президентского срока поддерживали меньше американцев - около 40%. Рейтинг Билла Клинтона на тот момент, когда он покинул пост, составлял 57%.

68% американцев положительно отозвались о первой леди Мишель Обаме. Это ниже, чем показатель ее предшественницы Лоры Буш, которая покинула Белый дом с рейтингом одобрения в 76%, но выше показателя Хиллари Клинтон, которую в 2000 году поддержали 56% граждан страны.

При этом вице-президента Джо Байдена позитивно воспринимают примерно шесть из каждых десяти американцев (61%), отмечает Gallup.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Ранее в январе Трамп анонсировал "большое шоу" на своей инаугурации.

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Тэги: США, рейтинги, соцопрос, Барак Обама, Мишель Обама

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