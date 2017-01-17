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В Египте во время атаки на КПП погибли восемь полицейских

Двое нападавших были убиты.

В Египте во время атаки на КПП погибли восемь полицейских
Архив

В понедельник вечером в Египте были убиты как минимум восемь полицейских в ходе нападения на контрольно-пропускной пункт в юго-западной провинции Вади-эль-Гедид. Кроме того, ранения получили еще трое полицейских.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что двое нападавших были убиты в ходе перестрелки с полицейскими, передает "Би-би-си".

С 2013 года в стране были убиты сотни солдат и полицейских. Нападения совершают джихадисты, а сами атаки происходят на севере Синайского полуострова недалеко от границ Израиля и сектора Газа. Также нападения часто происходят около границ Ливии, где активна экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) .

9 января около контрольно-пропускного пункта на Синае взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. В результате погибли восемь человек. Ответственность взяла на себя группировка ИГ.

Боевики ИГ также взяли на себя ответственность за взрыв в коптской церкви Святого Марка в Каире, в результате которого были убиты 28 человек. Теракт произошел 11 декабря.

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Тэги: Египет, теракты

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