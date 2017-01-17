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В Турции поймали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе

Абдулькадир Машарипов входил в узбекскую ячейку ИГИЛ.

В Турции поймали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе
Фото: EPA/UPG

Турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек.

Как сообщает агентство "Анадолу", террорист Абдулькадир Машарипов был пойман полицией в стамбульском районе Эсенюрт.

Наряду с Машариповым задержаны еще четыре человека: три женщины и один мужчина. В числе задержанных - граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.

Кроме того, в пяти районах Стамбула были проведены операции по задержанию членов узбекской ячейки ИГИЛ, в которую входил и Машарипов. Задержано большое число предполагаемых террористов, пишет агентство.

В новогоднюю ночь вооруженный мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina. Он прибыл в клуб на такси в воскресенье поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди погибших были иностранцы. Также десятки человек получили ранения. Власти Турции назвали нападение терактом.

Позже ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В ИГИЛ заявили, что это месть Турции за действия в Сирии.

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Тэги: Турция, теракты, "Исламское государство" (ИГИЛ)

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