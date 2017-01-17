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Президент Косово заявил, что Сербия готова аннексировать часть края по "крымской модели"

Накануне президент Сербии пригрозил ввести войска в Косово для защиты сербов.

Президент Косово заявил, что Сербия готова аннексировать часть края по "крымской модели"
Премьер-министр Косово Хашим Тачи
Фото: EPA/UPG

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия готовится захватить часть территории в северной части Косово так же, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Намерение Сербии заключается в том, чтобы использовать этот поезд, который был подарен Россией, во-первых, чтобы помочь отрезать северную часть Косово, а затем присоединить ее к Сербии. Это модель Крыма", - сказал президент Косово.

В Северном Косове проживают около 50 тысяч этнических сербов, которые отказываются признавать независимость отколовшейся автономии.

Днем ранее президент Сербии Томислав Николич пригрозил ввести войска в Косово для защиты этнических сербов края.

Накануне после 18-летнего перерыва Сербия собиралась восстановить железнодорожное сообщение с севером Косово, что и стало причиной нового обострения отношений. Из Белграда был отправлен поезд с надписью "Косово - это Сербия". Однако, премьер-министр страны Александр Вучич распорядился его остановить. Он пояснил, что пошел на такой шаг, чтобы "сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира".

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Тэги: Россия, Крым, Сербия, Косово

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