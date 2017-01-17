Могерини "на сто процентов" уверена в будущем ЕС Глава европейской дипломатии заочно ответила на высказывания Трампа.

Федерика Могерини Фото: EPA

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини уверена, что страны Европейского Союза "останутся вместе", передает Немецкая волна.

Об этом она заявила по окончании встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 16 января, тем самым заочно ответив на высказывания избранного президента США Дональда Трампа.

"Я уверена в этом на сто процентов", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она также сообщила, что Великобритания, которая решила выйти из Евросоюза, не вправе вести с США переговоры о двухстороннем экономическом соглашении до тех пор, пока Соединенное Королевство остается в составе ЕС.

"Пока то или иное государство является членом ЕС, не может быть никаких двусторонних переговоров с третьими сторонами о заключении каких-либо договоренностей", - заявила Могерини.

Она указала, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласен с этим положением, закрепленным в договорах Евросоюза.

В интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Дональд Трамп охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" Германии. Решение Великобритании выйти из ЕС (Brexit) он назвал "великолепной вещью". По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал "последней каплей", заставившей британцев проголосовать за Brexit. Он предположил, что примеру Великобритании последуют и другие страны.