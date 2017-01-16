Умер последний побывавший на Луне астронавт Юджин Сернан побывал в космосе трижды.

Последний из побывавших на Луне американский астронавт Юджин Сернан скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter Национального космического агентства США (NASA).

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C — NASA (@NASA) 16 января 2017 г.

Сернан побывал в космосе трижды. В 1966 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", а спустя четыре года командовал миссией "Аполлона-17".

Корабль "Аполлон-17" в декабре 1972 года совершил одиннадцатый и последний полет в рамках программы "Аполлон". В ходе этой миссии люди в шестой - и пока последний - раз высадились на Луне. Астронавты провели на спутнике Земли почти 75 часов и совершили три выхода из корабля. На поверхности Луны Сернан тогда написал инициалы своей дочери - "TDC".

Как сообщалось, в декабре умер легендарный американский астронавт Джон Гленн.