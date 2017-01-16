В России завели первое дело по статье о недоносительстве Дело возбуждено в отношении жителя Грозного, не сообщившего о планах знакомого уехать в Сирию.

Управление Следственного комитета России по Чечне завело первого уголовное дело по статье "несообщение о преступлении" из так называемого пакета "законов Яровой", принятого летом прошлого года.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Дело возбуждено в отношении жителя Грозного Асхаба Хизриева, который не сообщил о планах своего знакомого уехать на войну в Сирию. Ему грозит до года лишения свободы.

"По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию.

Напомним, Госдума РФ приняла "антитеррористический пакет" законопроектов, предусматривающий введение статьи о недоносительстве, летом прошлого года. По мнению авторов, он необходим для "установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Закон ужесточает наказание за экстремизм, а также с 2018 года усиливает контроль за онлайн-активностью граждан.

Правозащитники считают, что законы нарушают базовые принципы конституции России, например о неприкосновенности к частной жизни. В августе прошлого года петиция за отмену данного пакета законов набрала необходимые 100 тыс. голосов, однако до сих пор она рассмотрена не была.