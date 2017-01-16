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В Китае пригрозили "снять перчатки" в ответ на действия Трампа

Поводом стали заявления избранного президента США относительно Тайваня.

В Китае пригрозили "снять перчатки" в ответ на действия Трампа
Фото: thediplomat.com

Государственные китайские СМИ предупредили избранного президента США Дональда Трампа, что он "играет с огнем", пытаясь поставить под сомнение политику "одного Китая", передает "Би-би-си".

"Если Трамп намерен использовать этот гамбит при вступлении в должность, то неизбежно наступит период ожесточенного, разрушительного противодействия, и Пекину не останется ничего иного, кроме как снять перчатки", - говорится в статье, опубликованной в издании China Daily.

Ранее Трамп заявил в интервью Wall Street Journal, что политика "одного Китая" может стать предметом переговоров между двумя странами.

В декабре Трамп провел телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

В минувшую субботу представитель китайского МИД Лу Канг заявил, что политика "одного Китая" не подлежит обсуждению, поскольку "правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим Китай".

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не подразумевает общепринятых дипломатических отношений.

Китай рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию и выступает категорически против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.

Распри между континентальным Китаем и Тайванем тянутся с 1949 года, когда гоминьдановское правительство Китайской республики, потерпев поражение в гражданской войне против коммунистов во главе с Мао Цзэдуном, было вынуждено бежать с материка на остров.

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Тэги: США, Китай, Тайвань, Дональд Трамп

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