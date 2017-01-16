Трамп увязал снятие санкций с России с ядерным разоружением Он также подверг критике российское вмешательство в сирийский конфликт.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Об этом он сказал в интервью британской газете Times, передает Би-би-си.

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют", - сказал он.

Он также подверг критике российское вмешательство в сирийский конфликт. По словам избранного президента США, оно привело к "ужасной гуманитарной ситуации" в Сирии.

Напомним, в декабре 2016 года Трамп заявил, что США должны значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал.