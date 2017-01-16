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На поселок в Киргизии упал грузовой самолет, 37 человек погибли

32 жилых дома разрушены.

На поселок в Киргизии упал грузовой самолет, 37 человек погибли
Фото: http://zanoza.kg

Грузовой самолет Boeing 747 частной турецкой авиакомпании ACT Airlines, который следовал из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение в ночь на понедельник в 1,5–2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Манас киргизской столицы Бишкек.

Самолет, по предварительным данным, не смог вписаться в посадочную полосу транспортного узла и упал на поселок Дача под Бишкеком. В результате крушения погибли как минимум 37 человек, 32 жилых дома были разрушены, сообщает министерство по чрезвычайным ситуации Киргизии.

В основном погибшие - жители поселка Дача.

На борту грузового самолета находились пять членов экипажа. Среди жертв — четыре пилота.

Аэропорта Манас сейчас закрыт до завершения спасательной операции.

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Тэги: авиакатастрофа, самолеты, Бишкек, Кыргызстан

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