Президент Сербии пригрозил ввести войска в Косово "Если сербов будут убивать, мы направим армию", - сказал Николич.

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Президент Сербии Томислав Николич заявил о готовности отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если сербов будут убивать, мы направим армию", - заявил Николич.

Накануне после 18-летнего перерыва Сербия собиралась восстановить железнодорожное сообщение с севером Косово, что и стало причиной нового обострения отношений. Из Белграда был отправлен поезд с надписью "Косово - это Сербия". Однако, премьер-министр страны Александр Вучич распорядился его остановить. Он пояснил, что пошел на такой шаг, чтобы "сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира".

Вучич обвинил косовских силовиков в попытке заминировать ж/д пути. Также премьер Сербии заявил, что власти Косово намеревались арестовать машиниста состава и его пассажиров.

Железнодорожное сообщение между сербской столицей и отколовшейся автономией было прервано во время косовского конфликта 1998-1999 года.

Напомним, в декабре Сингапур признал независимость Косово.