Тегеран не будет пересматривать ядерное соглашение при президентстве Трампа, - МИД "Никаких дальнейших обсуждений с официальными лицами США по соглашению не будет".

Иран не будет пересматривать ядерное соглашение после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом накануне первой годовщины реализации соглашения заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает "Радио Свобода".

"Новая администрация США не может отказаться от соглашения", - сказал он, добавив, что у Вашингтона есть международные обязательства по реализации данного соглашения.

"Следовательно, никаких дальнейших обсуждений с официальными лицами США по соглашению не будет. Наши ядерные переговоры с американцами завершены, и у нас нет никаких других политических переговоров с ними. По нашему мнению, все закончено", - добавил Аракчи.

Напомним, 14 июля 2015 года США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия и Иран достигли соглашения по ядерной программе Тегерана. Согласно договоренностям, Иран обязался избавиться от 98% имеющегося ядерного топлива и сократить две трети центрифуг, а также демонтировать ядерный реактор в Араке. В обмен на это с Тегерана снимут санкции, которые могут быть возвращены, если Исламская Республика не выполнит своих обязательств.

16 января Евросоюз и США, а также все страны и организации, участвовавшие в переговорах по ядерной программе, заявили о снятии всех финансовых и торговых ограничений с Ирана.

В ходе своей избирательной кампании Трамп заявлял о возможности "разорвать" или пересмотреть данное соглашение.