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В Париже началась конференция по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Представители Израиля и Палестины  в мероприятии не участвуют.

В Париже началась конференция по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Фото: www.ria.ru

В Париже стартует конференция по урегулированию конфликта на между Израилем и Палестиной, в которой примут участие представители 70-ти стран и международных организаций.

Об  этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Ожидается, что в мероприятии примет участие госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Новые представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не присутствуют на конференции.

Кроме того, на международной конференции также не будет представителей Израиля и Палестины.

Согласно данным официального Парижа, участники конференции намерены четко выступить в заключительной резолюции за создание на Ближнем Востоке Палестинского государства, которое могло бы мирно сосуществовать с Израилем. В то же время в Париже подчеркивают, что договориться о таком компромиссе должны сами стороны конфликта.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от участия в конференции и заявил, что Израиль не будет выполнять решения, которые могут быть приняты на встрече в Париже.

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Тэги: Париж, Ближний Восток, Израиль, Палестина

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