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​Мэй озвучит план выхода Британии из ЕС 17 января

По данным СМИ, премьер призовет нацию сплотиться и обеспечить успех brexit.

​Мэй озвучит план выхода Британии из ЕС 17 января
Тереза Мэй, фаворит премьерской гонки
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 17 января, озвучит стратегию выхода страны из состава Европейского Союза (brexit).

Об этом сообщает ВВС.

Отмечаетсяя, что канцелярия британского премьера назвала слухами информацию в СМИ о том, что она выбрала "жесткий" вариант, под которым подразумевается выход страны из единого европейского рынка. "Мягкий" сценарий, за который ратуют сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку - но тогда Британия должна была сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну.

На Даунинг-стрит не комментируют и не подтверждают практически никакие утечки относительно содержания речи британского премьера, которые в воскресенье опубликовали сразу несколько британских газет.

Ожидается, что в своей речи Мэй призовет положить конец спорам и взаимным оскорблениям между сторонниками выхода из ЕС и сторонниками сохранения членства в нем. Премьер, как утверждают газеты, призовет нацию сплотиться и обеспечить успех brexit.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум, результаты которого показали, что большинство британцев выступают за выход из Евросоюза (52% против 48%). После этого лидеры ЕС приняли совместное заявление, в котором призвали власти Великобритании как можно скорее начать реализацию этого решения.

Согласно ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет.

В октябре 2016 года Мэй заявляла, что Британия начнет выход из ЕС не позднее марта 2017 года. В ноябре соцопрос показал, что сейчас британцы проголосовали бы против Brexit.

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Тэги: Великобритания, Европейский Союз, Тереза Мэй

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