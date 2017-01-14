SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 Первая ступень ракеты приземлилась на беспилотную баржу.

Аэрокосмическая компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 миссии Iridium-1. После отделения второй ступени первая ступень Falcon 9 успешно села на беспилотную баржу.

Об этом сообщает N+1.

First stage has landed on Just Read the Instructions pic.twitter.com/W0EoLaO4YR — SpaceX (@SpaceX) 14 января 2017 г.

Вывод на орбиту спутников Iridium NEXT изначально был запланирован на декабрь прошлого года, однако затем дату старта дважды переносили.

Фото: twitter@SpaceX

Для SpaceX этот запуск ракеты-носителя Falcon 9 стал первым после аварии 1 сентября 2016 года.

За пуском Falcon 9 можно было наблюдать в прямой трансляции.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 проектировалась как многоразовая. С помощью такого подхода SpaceX рассчитывает снизить стоимость доставки грузов на орбиту. По данным SpaceX, при помощи повторно использованной Falcon 9 вывод спутников на орбиту может стать на 30 процентов дешевле по сравнению с использованием других современных ракет-носителей.

Ранее Илон Маск говорил, что первые ступени Falcon 9 могут быть использованы до двадцати раз. Уже были проведены огневые испытания полной длительности на Земле, однако до сих пор компания не запускала повторно уже летавшую в космос первую ступень Falcon 9.