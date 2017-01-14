Фийон официально утвержден кандидатом в президенты Франции Соратники экс-премьера по партии считают заявленные реформы слишком "брутальными".

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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, лидер праймериз французских крайне правых, в субботу, 14 января, официально объявлен кандидатом на пост президента Франции, передает RFI.

Выступая перед Национальным советом партии "Республиканцы", Фийон завил, что не намерен ничего менять в объявленной предвыборной программе, несмотря на то, что некоторые его соратники по партии считают заявленные реформы слишком "брутальными". Фийон также сказал, что не поддастся ни на какие "запугивания", в том числе и со стороны собственного лагеря.

Фийон подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах и не смотря на призывы Германии к солидарности он не согласится принять большее количество беженцев, чем Франция принимает в настоящее время. За 11 месяцев 2016 года Германия приняла 280 тыс. человек, попросивших политического убежища (после 890 тыс. в 2015 году), тогда как Франция - 78 тыс., что на 10% больше, чем в 2015 г.

Несмотря на заявленое намерение придерживаться объявленной программы, Франсуа Фийон вследствие обширной критики вынужден был уже отменить некоторые ее положения, в том числе, касающиеся общественного медицинского страхования.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.