В Швейцарии из-за снега отменили соревнования на Кубке мира по горнолыжному спорту За ночь выпало более 45 сантиметров осадков.

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Соревнования по скоростному спуску, которые должны были состояться на Кубке мира по горнолыжному спорту в Швейцарии, решили не проводить из-за сильного снегопада и тумана.

Об этом сообщает ВВС.

"В связи с нынешними погодными условиями, а также после изучения прогноза, жюри вместе с организационным комитетом решили отменить сегодняшнее соревнование по скоростному спуску", - сообщили организаторы в своем заявлении.

За ночь выпало более 45 сантиметров осадков. Снегопад с порывами ветра скоростью около 60 км/ч продолжился в субботу утром. Все это усложнило работу по очистке трассы.

Соревнования по скоростному спуску с вершины Лауберхорн около деревни Венген проходят уже 87-й год. Это самый длинный скоростной спуск Кубка мира - протяженность трассы составляет 4,5 км.

По словам организаторов гонки, впервые с 2004 года пришлось отказаться от ее проведения.

Организаторы ранее заявили, что не будут пытаться проводить гонку по скоростному спуску в воскресенье. На этот день уже запланированы соревнования по слалому.

Напомним, в январе прошлого года одесситы после сильного снегопада сделали из Потемкинской лестницы горнолыжный спуск.