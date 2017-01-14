В Швейцарии из-за снега отменили соревнования на Кубке мира по горнолыжному спорту
За ночь выпало более 45 сантиметров осадков.
Соревнования по скоростному спуску, которые должны были состояться на Кубке мира по горнолыжному спорту в Швейцарии, решили не проводить из-за сильного снегопада и тумана.
Об этом сообщает ВВС.
"В связи с нынешними погодными условиями, а также после изучения прогноза, жюри вместе с организационным комитетом решили отменить сегодняшнее соревнование по скоростному спуску", - сообщили организаторы в своем заявлении.
За ночь выпало более 45 сантиметров осадков. Снегопад с порывами ветра скоростью около 60 км/ч продолжился в субботу утром. Все это усложнило работу по очистке трассы.
Соревнования по скоростному спуску с вершины Лауберхорн около деревни Венген проходят уже 87-й год. Это самый длинный скоростной спуск Кубка мира - протяженность трассы составляет 4,5 км.
По словам организаторов гонки, впервые с 2004 года пришлось отказаться от ее проведения.
Организаторы ранее заявили, что не будут пытаться проводить гонку по скоростному спуску в воскресенье. На этот день уже запланированы соревнования по слалому.
Напомним, в январе прошлого года одесситы после сильного снегопада сделали из Потемкинской лестницы горнолыжный спуск.