Восемь конгрессменов решили бойкотировать инаугурацию Трампа Самый известный среди них - ветеран движения за гражданские права Джон Льюис.

Конгрессмен Джон Льюис Фото: EPA/UPG

По меньшей мере восемь американских конгрессменов решили бойкотировать церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Некоторые их них полагают, что победить на выборах ему помогла Россия, сообщает "Радио Свобода".

В интервью телеканалу NBC член Палаты представителей от Джорджии, ветеран движения за гражданские права демократ Джон Льюис заявил, что не считает Трампа законно избранным президентом. Касаясь сообщений о разведданных, указывающих на вмешательство России в ход выборов в США, Льюис выразил мнение, что именно это способствовало поражению кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Трамп уже отреагировал на это заявление, посоветовав Льюису проводить больше времени на своем "разваливающемся" округе, а не жаловаться на результаты выборов.

Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart (not to...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2017

mention crime infested) rather than falsely complaining about the election results. All talk, talk, talk - no action or results. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2017

Другие законодатели, не желающие присутствовать на инаугурации, приводят в качестве доводов "неуважительные" высказывания Трампа о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах. Среди них - Рауль Грихалва (Аризона), Барбара Ли (Калифорния), Луис Гутьеррес (Иллинойс), Эрл Блуменауэр (Орегон), Нидия Веласкес (Нью-Йорк), Кэтрин Кларк (Массачусетс), Джаред Хафман (Калифорния).

Напомним, 44-й президент США Барак Обама покинет свою должность 20 января. В этот же день состоится инаугурация 45-го президента Дональда Трампа, который на выборах в ноябре 2016 года победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.