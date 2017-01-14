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Восемь конгрессменов решили бойкотировать инаугурацию Трампа

Самый известный среди них - ветеран движения за гражданские права Джон Льюис.

Восемь конгрессменов решили бойкотировать инаугурацию Трампа
Конгрессмен Джон Льюис
Фото: EPA/UPG

По меньшей мере восемь американских конгрессменов решили бойкотировать церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Некоторые их них полагают, что победить на выборах ему помогла Россия, сообщает "Радио Свобода".

В интервью телеканалу NBC член Палаты представителей от Джорджии, ветеран движения за гражданские права демократ Джон Льюис заявил, что не считает Трампа законно избранным президентом. Касаясь сообщений о разведданных, указывающих на вмешательство России в ход выборов в США, Льюис выразил мнение, что именно это способствовало поражению кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Трамп уже отреагировал на это заявление, посоветовав Льюису проводить больше времени на своем "разваливающемся" округе, а не жаловаться на результаты выборов.

Другие законодатели, не желающие присутствовать на инаугурации, приводят в качестве доводов "неуважительные" высказывания Трампа о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах. Среди них - Рауль Грихалва (Аризона), Барбара Ли (Калифорния), Луис Гутьеррес (Иллинойс), Эрл Блуменауэр (Орегон), Нидия Веласкес (Нью-Йорк), Кэтрин Кларк (Массачусетс), Джаред Хафман (Калифорния).

Напомним, 44-й президент США Барак Обама покинет свою должность 20 января. В этот же день состоится инаугурация 45-го президента Дональда Трампа, который на выборах в ноябре 2016 года победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Тэги: США, Дональд Трамп

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