​Литва построит забор на границе с Россией "Забор – это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора".

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Литва решила построить забор на границе с Калининградской областью России в 2017 году.

До сих пор границу между государствами обозначали лишь специальные знаки и 13-метровая контрольная полоса, пишет со ссылкой Lietuvos žinios местное издание "Делфи". На 135-километровом участке от Виштитиса до Немана (то есть не на всем протяжении границы) должен появиться забор стоимостью около 3,6 млн евро. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на нее средства планируют найти в 2018 году.

Забор должен снизить масштабы контрабанды и потоки нелегалов. Кроме того, министр внутренних дел Эймутис Мисюнас напомнил недавнюю ситуацию, когда российские служащие попали на территорию Эстонии и похитили эстонского полицейского, а потом обвинили его в незаконном пересечении границы. Поэтому, по словам министра, важно пресечь подобные инциденты. "Забор – это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора", - подчеркнул Мисюнас.

До сих пор Литва строила забор только на границе с Беларусью. Там она установлена на отрезке в 100 км, при том что общая граница с Беларусью составляет 600 км.

Напомним, что подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония. Украина также пыталась построить забор, но этот проект потерпел неудачу.