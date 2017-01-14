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Байкера Хирурга пригласили спикером на экономический форум в России

Он рассказал о строительстве военно-патриотического парка в Севастополе.

Байкера Хирурга пригласили спикером на экономический форум в России
Фото: znak.com

Байкера Александра "Хирурга" Залдостанова пригласили спикером на Гайдаровский экономический форум, который проходит в Москве. Он принял участие в дискуссии "Инновации в формировании туристско-рекреационных кластеров в РФ".

Как сообщает агентство ТАСС, во время своего выступления Хирург рассказал о парке "Патриот", созданием которого занимается байк-клуб "Ночные волки" в оккупированном Севастополе.

Байкер считает, что это востребованный и перспективный проект, который "может стать неформальным Артеком". Он также сообщил, что Минобороны станет соинвестором проекта: "30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства".

Напомним, структуры Залдостанова получили в долгосрочную аренду по очень льготной цене участок в пригороде Севастополя размером 267 гектаров, который ранее принадлежал компании украинского олигарха Вадима Новинского. Байкеры планируют построить на этом участке так называемый круглогодичный центр патриотического воспитания "Патриот" - некий военно-патриотический аналог детского лагеря "Артек".

Ранее на этом участке земли байкеры проводили "патриотические" рок-фестивали, на которые приезжал даже Владимир Путин.

Российский мотоклуб "Ночные волки" стал известным благодаря дружеским отношениям его лидера Александра Залдостанова с президентом России Владимиром Путиным. "Ночные волки" в свое время проводили акцию в поддержку аннексии Крыма.

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Тэги: Севастополь, туризм, курьезы, "Ночные волки", Александр Залдостанов (Хирург)

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