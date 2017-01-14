Расследование ООН установило, что Асад лично отдавал приказы применять химоружие Президента Сирии впервые включили в список ответственных за применение химического оружия.

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Расследование ООН и Организации по запрещению химического оружия установило, что президент Сирии Башар Асад и его брат Махер Асад, вероятно, лично отдавали приказы применять химическое оружие в 2014-2015 годах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместный доклад этих организаций.

Асада, его брата и других высокопоставленных чиновников впервые включили в список ответственных за применение химического оружия. Представители Асада уже опровергли эти обвинения и отметили, что они "не основываются на истине".

Применение химического оружия запрещено международным законодательством и может расцениваться как военное преступление. Между тем в Сирии в 2014-2015 годах было как минимум три случая применения этого оружия.

Эксперты ООН и Организации по запрету химического оружия провели совместное исследование, по результатам которого возложили ответственность за два случая применения ядовитых веществ на сирийские правительственные войска и подтвердили использование химоружия террористами ИГИЛ.