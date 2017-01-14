Большинству россиян импонирует страх мира перед Россией О том, как относятся к России в мире, мнения разделились: 48% считают, что плохо, 42% - что хорошо.

Фото: EPA/UPG

Около 86% граждан РФ считают, что Россию в мире боятся, и 75% полагают, что это хорошо.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение".

Респонденты также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%).

О том, как сегодня относятся к России в мире, мнения респондентов разделились: 48% считают, что плохо, 42% - что хорошо. Между тем каждый второй (51%) полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное (противоположной точки зрения придерживаются 36%).

При этом 58% респондентов заявили, что живут в богатой стране, 33% опрошенных с ними не согласились, назвав свою страну бедной.

70% участников опроса назвали Россию свободной страной (противоположного мнения придерживаются 22%), а 65% ответили, что считают РФ развитым и передовым государством.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.