​Обама продлил на год санкции против России Президент США сделал это за семь дней до ухода с должности.

Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама продлил на год санкции против России, введенные в марте 2014 года в связи с ее агрессией против Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Санкции были введены в ответ на аннексию Крыма. Но так как Россия продолжает проводить действия, угрожающие суверенитету, территориальной целостности и безопасности Украины, санкции было решено продлить еще на год, до 6 марта 2018 года.

В прежние годы Обама продлевал санкции за несколько дней до истечения из срока, но теперь решил сделать это заблаговременно.

Первые американские санкции в отношении России были введены в марте 2014 года против отдельных российских чиновников, причастных к незаконной аннексии Крыма. Попавшим в список людям был запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены. Впоследствии США неоднократно расширяли санкционный список и включили в него не только отдельных людей, но и целые отрасли российской экономики.

Сейчас санкции касаются 141 физического лица и 110 юридических лиц. Кроме того, секторальные санкции наложены на 258 юрлиц.

Напомним, что 20 января Барак Обама покинет свою должность, и президентом США станет Дональд Трамп.