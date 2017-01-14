МВФ выделил Польше €8,24 млрд Кредит выделен сроком на два года.

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Руководство Международного валютного фонда приняло решение о предоставлении Республике Польша нового кредита сроком на общую сумму 8,24 млрд евро сроком на два года.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МВФ, распространенном в пятницу, передает Укринформ.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил сегодня следующее соглашение сроком на два года для Польши в рамках гибкой кредитной линии с ограниченным доступом, общая сумма которого эквивалентна 6,5 млрд SDR (расчетной денежной единицы МВФ), что по курсу равняется около 8,24 млрд евро, или 159% процентов от квоты", - говорится в документе.

При этом в Фонде подчеркнули, что польское правительство выражало намерение применять соглашение в качестве меры предосторожности и не опираться полностью на гибкую кредитную линию МВФ.

Накануне сообщалось, что МВФ проведет заседание по Украине в ближайшие недели.