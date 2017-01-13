Организаторы концерта для детей в Кремле опоздали на него Награждали одаренных детей из Петербурга.

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В России вспыхнул скандале во время награждения одаренных детей Art-Premium People Awards в Кремлевском дворце. По сообщениям СМИ, перед началом мероприятия выяснилось, что награждения детей не будет, а состоится только концерт.

Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обратилось в управление делами президента РФ с письмом о проведении церемонии по вручению премий для детей в Кремлевском дворце. Эта площадка была предоставлена, но сами организаторы опоздали на мероприятие, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, был запланирован торжественный концерт и вручение премий, но организаторы опоздали.

"Пока ждали организаторов, было принято решение начать концерт, который ожидали родители и дети. Концерт состоялся, премии были вручены", - добавила она.

Ранее сообщалось, что СМИ Татарстана сообщили о намерении властей забирать детей за долги.