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СМИ Татарстана сообщили о намерении властей забирать детей за долги

В декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

СМИ Татарстана сообщили о намерении властей забирать детей за долги
Фото: sitesovety.ru

Прокуратура Татарстана проверяет появившуюся в СМИ информацию о фактах изъятия детей из семей, имеющих задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Накануне газета "Вечерняя Казань" сообщила, что власти Зеленодольского муниципального района Татарстана предложили забирать детей у семей, которые задолжали за газ и электричество.

Издание цитирует протокольные поручения, принятые на совещании совета муниципального района.

По данным СМИ, в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

В пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила информацию о том, что местные власти намерены отбирать детей у семей из-за долгов. По словам детского омбудсмена, в ее распоряжении имеется соответствующий документ, датируемый 12 января.

Как сообщалось, в России татарин получил срок за убийство врача, отказавшего в медпомощи из-за тюбетейки.

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Тэги: Россия, СМИ, долги, дети, Татарстан

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