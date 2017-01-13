СМИ Татарстана сообщили о намерении властей забирать детей за долги В декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

Фото: sitesovety.ru

Прокуратура Татарстана проверяет появившуюся в СМИ информацию о фактах изъятия детей из семей, имеющих задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Накануне газета "Вечерняя Казань" сообщила, что власти Зеленодольского муниципального района Татарстана предложили забирать детей у семей, которые задолжали за газ и электричество.

Издание цитирует протокольные поручения, принятые на совещании совета муниципального района.

По данным СМИ, в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

В пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила информацию о том, что местные власти намерены отбирать детей у семей из-за долгов. По словам детского омбудсмена, в ее распоряжении имеется соответствующий документ, датируемый 12 января.

Как сообщалось, в России татарин получил срок за убийство врача, отказавшего в медпомощи из-за тюбетейки.