Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
ГлавнаяМир

В Германии охотник установил на крыльце отеля замерзшую в Дунае лису

Ледяная фигура должна предупреждать людей об угрозах вод Дуная.

В Германии охотник установил на крыльце отеля замерзшую в Дунае лису
Фото: bbc.com

Охотник из Германии Франц Штеле установил на крыльце семейного отеля в городе Фридинген ан-дер-Донау замерзшую в глыбе льда лису, передает ВВС-Украина.

По словам немца, такая ледяная фигура должна предупреждать людей об угрозах ледяных вод реки Дунай, на которой стоит город.

Можно предположить, что лиса упала в реку и замерзла, не успев утонуть в воде.

Франц Штеле рассказал, что видел и других замерзших животных, включая оленем и диким кабаном.

Ранее сообщалось, что в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море.

Новости по теме:

Тэги: Германия, животные, морозы

Читайте в разделе