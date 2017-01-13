В Германии охотник установил на крыльце отеля замерзшую в Дунае лису Ледяная фигура должна предупреждать людей об угрозах вод Дуная.

Фото: bbc.com

Охотник из Германии Франц Штеле установил на крыльце семейного отеля в городе Фридинген ан-дер-Донау замерзшую в глыбе льда лису, передает ВВС-Украина.

По словам немца, такая ледяная фигура должна предупреждать людей об угрозах ледяных вод реки Дунай, на которой стоит город.

Можно предположить, что лиса упала в реку и замерзла, не успев утонуть в воде.

Франц Штеле рассказал, что видел и других замерзших животных, включая оленем и диким кабаном.

Ранее сообщалось, что в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море.