В Германии охотник установил на крыльце отеля замерзшую в Дунае лису
Ледяная фигура должна предупреждать людей об угрозах вод Дуная.
Охотник из Германии Франц Штеле установил на крыльце семейного отеля в городе Фридинген ан-дер-Донау замерзшую в глыбе льда лису, передает ВВС-Украина.
По словам немца, такая ледяная фигура должна предупреждать людей об угрозах ледяных вод реки Дунай, на которой стоит город.
Можно предположить, что лиса упала в реку и замерзла, не успев утонуть в воде.
Франц Штеле рассказал, что видел и других замерзших животных, включая оленем и диким кабаном.
Ранее сообщалось, что в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море.