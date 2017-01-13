Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
ГлавнаяМир

В Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море

За XX век Черное море в этой акватории замерзало всего три раза.

В районе популярного курорта Бургас в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море.

Об этом сообщает National Geographic.

Болгария переживает самый холодный период за последние 100 лет. В отдельных районах температура воздуха опускалась до -29 градусов.

За весь XX век Черное море в этой акватории замерзало всего три раза.

Фото: nat-geo.ru

Фото: nat-geo.ru

Напомним, в Гватемале от холода на вулкане погибла группа туристов.

Новости по теме:

Тэги: Болгария, Черное море, морозы

Читайте в разделе