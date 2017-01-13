В Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море
За XX век Черное море в этой акватории замерзало всего три раза.
В районе популярного курорта Бургас в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море.
Об этом сообщает National Geographic.
Болгария переживает самый холодный период за последние 100 лет. В отдельных районах температура воздуха опускалась до -29 градусов.
За весь XX век Черное море в этой акватории замерзало всего три раза.
Напомним, в Гватемале от холода на вулкане погибла группа туристов.