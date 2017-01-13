В Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море За XX век Черное море в этой акватории замерзало всего три раза.

В районе популярного курорта Бургас в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море.

Об этом сообщает National Geographic.

Болгария переживает самый холодный период за последние 100 лет. В отдельных районах температура воздуха опускалась до -29 градусов.

За весь XX век Черное море в этой акватории замерзало всего три раза.

Фото: nat-geo.ru

Фото: nat-geo.ru

Напомним, в Гватемале от холода на вулкане погибла группа туристов.