Спецслужбы Германии предотвратили теракт

Немецкая полиция Фото: EPA/UPG

Гражданин Сербии готовил теракт в Германии, который был предупрежден немецкими спецслужбами.

Об этом пишет таблоид BILD.

По данным издания, полиция в Эссене арестовала человека, представляющего исламистскую угрозу, и с помощью иммиграционных властей поместила его под стражу в Оберхаузене.

Речь идет о 28-летнем гражданине Сербии. Следователи давно наблюдали за молодым человеком. Буквально несколько недель назад он сидел в тюрьме, но сразу после освобождения вызвал подозрения у правоохранителей. Серб поддерживал контакты с исламистами. Спецслужбы полагают, что он планировал совершит теракт по образцу Аниса Амри, который 19 декабря совершил наезд на толпу на рождественской ярмарке в Берлине, убив 12 человек.

Сейчас подозреваемый ожидает в камере предварительного заключения депортации из ФРГ, где живет уже много лет со своей семьей нелегально.

Между тем, в Минюсте, МВД и других структурах пытаются понять, как могло получиться, что тунисец Амри, который хорошо был известен спецслужбам и при этом жил в Германии под 14 различными именами, не был остановлен перед тем, как совершил теракт.

Напомним, 3 января в Германии задержали мигранта, подозреваемого в подготовке теракта.