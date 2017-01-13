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Спецслужбы Германии предотвратили теракт

Спецслужбы Германии предотвратили теракт
Немецкая полиция
Фото: EPA/UPG

Гражданин Сербии готовил теракт в Германии, который был предупрежден немецкими спецслужбами.

Об этом пишет таблоид BILD.  

По данным издания, полиция в Эссене арестовала человека, представляющего исламистскую угрозу, и с помощью иммиграционных властей поместила его под стражу в Оберхаузене.

Речь идет о 28-летнем гражданине Сербии. Следователи давно наблюдали за молодым человеком. Буквально несколько недель назад он сидел в тюрьме, но сразу после освобождения вызвал подозрения у правоохранителей. Серб поддерживал контакты с исламистами. Спецслужбы полагают, что он планировал совершит теракт по образцу Аниса Амри, который 19 декабря совершил наезд на толпу на рождественской ярмарке в Берлине, убив 12 человек.

Сейчас подозреваемый ожидает в камере предварительного заключения депортации из ФРГ, где живет уже много лет со своей семьей нелегально.

Между тем, в Минюсте, МВД и других структурах пытаются понять, как могло получиться, что тунисец Амри, который хорошо был известен спецслужбам и при этом жил в Германии под 14 различными именами, не был остановлен перед тем, как совершил теракт.

Напомним, 3 января в Германии задержали мигранта, подозреваемого в подготовке теракта

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Тэги: Германия, борьба с терроризмом

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