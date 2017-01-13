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Парламент Турции проголосовал за усиление президентской власти

Поправки должны пройти еще два раунда голосования и всенародный референдум.

Парламент Турции проголосовал за усиление президентской власти
Парламент Турции
Фото: EPA/UPG

Парламент Турции утвердил основные положения конституционной реформы, усиливающие роль президента

Об этом сообщает агентство Рейтер. 

Три новые статьи основного документа предусматривают, что у парламента отныне будет надзорная роль, а президент сможет сохранять партийную принадлежность и возглавлять исполнительную власть. "За" проголосовали 340 депутатов из 550. Поправки должны пройти еще два раунда голосования, после чего их вынесут на всенародный референдум.

Утвержденные 13 января поправки - часть реформы, обсуждение остальных положений продолжается. Проект новой конституции, за принятие которой выступает Реджеп Тайип Эрдоган, предусматривает резкое усиление полномочий президента.

В случае принятия документа в прямое подчинение главы государства, в частности, перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом - Верховным военным советом.

Как сообщало в ноябре издание The Guardian, Эрдоган может править Турцией до 2029 года.

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Тэги: Турция, конституционная реформа, Реджеп Тайип Эрдоган

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