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В Стамбуле обрушился семиэтажный дом

Дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения был пустым, пострадали прохожие.

В стамбульском районе Зейтинбурну обрушился семиэтажный дом. 

Об этом новостное агентство Dogan

Видео с места событий опубликовало на YouTube Ihlas News Agency.

Погиб один человек, пятеро госпитализированы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. 

Дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения был пустым, пострадали прохожие.

Напомним, 2 января девять человек погибли в результате обрушения многоэтажки в Казахстане.

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