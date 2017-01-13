В Стамбуле обрушился семиэтажный дом Дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения был пустым, пострадали прохожие.

В стамбульском районе Зейтинбурну обрушился семиэтажный дом.

Об этом новостное агентство Dogan.

Видео с места событий опубликовало на YouTube Ihlas News Agency.

Погиб один человек, пятеро госпитализированы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения был пустым, пострадали прохожие.

Напомним, 2 января девять человек погибли в результате обрушения многоэтажки в Казахстане.