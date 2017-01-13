ЕС даст Молдове €100 млн помощи €40 млн будут выделены Кишиневу безвозвратно.

Евросоюз выделит Молдове €100 млн макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

"Еврокомиссия сегодня удовлетворила запрос Молдовы относительно предоставления программы макрофинансовой помощи размером в 100 млн евро. Эта помощь будет способствовать удовлетворению страной своих краткосрочных финансовых потребностей", - заявили в руководящей институции ЕС.

При этом €40 млн будут выделены безвозвратно в форме грантов, а еще €60 млн - в форме займов на выгодных для Молдовы условиях.

Напомним, обязательства ЕС выделить Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн в настоящее время заблокированы из-за невыполнения украинской стороной некоторых условий, в частности о запрете экспорта леса-кругляка.