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Министр здравоохранения Австралии подала в отставку из-за обвинений в растрате

Министр не признала выдвинутые против нее обвинения.

Министр здравоохранения Австралии подала в отставку из-за обвинений в растрате
Суссан Ли
Фото: EPA/UPG

Министр здравоохранения Австралии Суссан Ли (Sussan Ley) подала в отставку на фоне публичных обвинений относительно использования ею служебной командировки для решения частных дел.

Об этом сообщает news.com.

Сегодня внутренняя комиссия закончила расследование дела Ли, однако выводы расследования оставались в тайне.

Сама Суссан Ли заявила, что в ее действиях нет не только преступления, но и нарушения министерского кодекса поведения, однако она уходит в отставку, чтобы предотвратить критику действующей правительственной команды.

Глава австралийского правительства Малкольм Тернбулл назвал решение Ли "правильным" и заявил, что имя нового министра будет объявлено на следующей неделе. Он также сообщил, что будет создан новый независимый орган надзора за парламентскими расходами, который даст возможность общественности в режиме реального времени (месячный срок) отслеживать расходы членов парламента и министров.

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Тэги: Австралия, отставка, Малкольм Тернбулл

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