Министр здравоохранения Австралии подала в отставку из-за обвинений в растрате
Министр не признала выдвинутые против нее обвинения.
Министр здравоохранения Австралии Суссан Ли (Sussan Ley) подала в отставку на фоне публичных обвинений относительно использования ею служебной командировки для решения частных дел.
Об этом сообщает news.com.
Сегодня внутренняя комиссия закончила расследование дела Ли, однако выводы расследования оставались в тайне.
Сама Суссан Ли заявила, что в ее действиях нет не только преступления, но и нарушения министерского кодекса поведения, однако она уходит в отставку, чтобы предотвратить критику действующей правительственной команды.
Глава австралийского правительства Малкольм Тернбулл назвал решение Ли "правильным" и заявил, что имя нового министра будет объявлено на следующей неделе. Он также сообщил, что будет создан новый независимый орган надзора за парламентскими расходами, который даст возможность общественности в режиме реального времени (месячный срок) отслеживать расходы членов парламента и министров.