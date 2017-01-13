Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО на восточных границах Альянса Генсек НАТО подчеркнул, что в Альянсе не видят конкретной угрозы какому-либо из государств НАТО.

Йенс Столтенберг Фото: EPA/UPG

Агрессия России на востоке Украины и оккупация Крыма являются основными причинами усиления присутствия НАТО на восточных границах Альянса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "5 канал".

"Мы не видим конкретной угрозы какому-либо из государств НАТО. Но мы видим все более самоуверенную Россию. Россию, которая существенно усилила расходы на собственное вооружение и военные мощности. Россию, которая хочет использовать военную силу против соседей - как мы это видели в Грузии и Украине, с нелегальной оккупацией Крыма и поддержкой сепаратистов на Востоке. И это стало причиной, почему НАТО осуществило крупнейшее усиление коллективной безопасности со времени окончания Второй мировой. Вот почему мы усилили наше военное присутствие на восточных границах Альянса, вот почему наши силы там в состоянии повышенной готовности", - отметил он.

По словам Генсека НАТО, также есть и изменения в деятельности Альянса после обвинений России в хакерских атаках на США во время президентских выборов.

"Альянс создает команду экспертов по противодействию кибератакам. Специалисты будут помогать тем государствам НАТО, которые оказались под угрозой хакерства", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне кандидат на пост главы Пентагона заявил, что Путин хочет расколоть НАТО.