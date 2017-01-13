Переговоры по объединению Кипра вновь завершились безрезультатно Переговоры могут возобновиться 23 января.

Кипр

Международная конференция по воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно.

Как сообщает Deutsche Welle, теперь работа будет продолжена на экспертном уровне, после чего будет возможен новый раунд переговоров.

"Для начала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января", - заявил представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис.

По словам главы МИД Греции Никоса Котзиаса, группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре - как греческих, так и турецких, - после чего переговоры могут возобновиться 23 января.

Наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию и, если да, то в каком размере.

Кроме того, сторонам предстоит обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 тыс. человек. Также необходимо решить, кто будет гарантом выполнения соглашений - Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы.

Напомним, Турция с 1974 года оккупирует северную часть острова, которую она объявила Турецкой Республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию. С 2004 года Греческая Республика Кипр является членом ЕС. Законодательство Евросоюза не распространяется на северную часть острова, где расположена непризнанная Турецкая республика Северного Кипра. В свою очередь, Турция не признает правительство Республики Кипр. Власти Кипра с 2005 года блокирует переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.